Обладателями Grammy стали саундтрек к «Звездным войнам» и песня из мультфильма «Тролли»

Саундтрек к картине «Звездные войны: Пробуждение силы» композитора Джона Уильямса получил премию Grammy в номинации «Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа», сообщает ТАСС. 59-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе.

Уильямс соперничал в своей номинации с композитором Томасом Ньюманом и его звуковой дорожкой к фильму «Шпионский мост» Стивена Спилберга, Карстеном Николаем и Рюити Сакамото, написавших музыку к «оскароносной» ленте «Выживший», а также с работойЭннио Морриконе к картине Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Исполненная Джастином Тимберлейком композиция «Can't Stop the Feeling!» к мультфильму «Тролли» удостоилась награды как «Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа». Она обошла песню «Heathens» американского дуэта Twenty One Pilots из фильма «Отряд самоубийц», исполненную диджеем Скриллексом и рэпером Риком Россом «Purple Lamborghini» из той же картины, композицию Пинк «Just Like Fire» из ленты «Алиса в Зазеркалье», а также «Try Everything» Шакиры из мультфильма «Зверополис» и «The Veil» британского музыканта Питера Гэбриэла из для картины Оливера Стоуна «Сноуден».

Эти награды вручались на так называемой предварительной церемонии, где Grammy присуждаются преимущественно во второстепенных и технических номинациях. Основная часть мероприятия, включающая большой концерт с участием звезд, пройдет позднее.