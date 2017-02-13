Фото убийства российского посла в Турции победило на конкурсе World Press Photo

Главный приз на 60-й ежегодной международной премии World Press Photo получил турецкий фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, который заснял убийство российского посла Андрея Карлова в Турции. Об этом сообщает AP.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в результате вооруженного нападения на него в Галерее современного искусства в Анкаре. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Фотограф Бурхану Озбилиджи запечатлил убийцу посла спустя несколько секунд после покушения. На фотографии изображен он с пистолетом в руке, а на заднем плане лежит смертельно раненный Карлов.

Лауреатами конкурса World Press Photo также стали четверо российских фотографов. В категории «Повседневная жизнь» второе место заняла Елене Аносовой с серией фотографий «Не по пути», на которых изображена жизнь в небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. К нему не ведет никаких дорог, а связь с остальным миром осуществляется с помощью вертолета, который прилетает дважды в месяц.

Второе место в категории «События» получил Сергей Пономарев с серией фотографий, сделанных в Ираке. На них запечатлено, как вооруженные силы пытаются изгнать радикальную группировку «Исламское государство» (запрещена в России) из Мосула.

Серия фотографий под названием «Черные дни Украины» Валерия Мельникова стала победителем в категории «Долгосрочные проекты». Эти снимки показывают людей, ставших жертвами продолжающегося с 2014 г. конфликта между самопровозглашенными республиками и официальными украинскими властями.

Наконец, третье место в категории «Люди» получила Кристина Кормилицына с фотографией, сделанной 12 февраля 2016 года на Кубе. На снимке под названием «Верность» женщина гладит по голове прильнувшую к ней девочку, сидя в большом кресле в полицейском участке в городе Камагуэй. Над ними висит портрет Фиделя Кастро.