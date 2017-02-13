Команда по подготовке «Евровидения-2017» в Киеве ушла из проекта

Команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса «Евровидение-2017» на Украине, заявила о прекращении работы. Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Мы, команда "Евровидения", для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в декабре команда получила подтверждение от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что «Евровидение» состоится в этом году в Киеве. Впоследствии у организаторов забрали полномочия и назначили нового руководителя проекта, которому отдали контроль за подготовкой конкурса.

По словам участников коллектива, это назначение и связанные с ним действия заблокировали работу по подготовке конкурса на два месяца. Тем временем они пытались вести переговоры с руководством Национальной общественной телерадиокомпании Украины, руководством Госкомтелерадио, представителями кабмина.

«Отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров». «Все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса на Украине», - подчеркивается в заявлении.

Украина получила право принимать международный песенный конкурс после победы певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме в 2016 г. Финал «Евровидения» запланирован на 13 мая.