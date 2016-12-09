Европейский вещательный союз: «Евровидение-2017» пройдет в Киеве

Генассамблея Европейского вещательного союза подтвердила, что «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, сообщает UNN. Это решение было принято с учетом доклада исполнительных продюсеров «Евровидения-2017» Александра Харебина и Виктории Романовой о состоянии подготовки к проведению конкурса. Они сообщили, что бюджет на проведение «Евровидения» в Киеве составляет 655,7 млн гривен, из которых 455,7 млн предусмотрено в проекте госбюджета, а еще 200 предоставит Киев как город - хозяин конкурса.

В ближайшее время будет публично представлена творческая концепция «Евровидения-2017» – слоган и лого песенного конкурса. Идеи для оформления Еврошоу Национальной телекомпании Украины предложили 11 лучших креативных агентств страны. На днях стартует отбор волонтеров и экскурсионного бюро. Разработана социальная программа знакомства иностранных гостей с Киевом.

Ранее газета Bild со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщала, что организаторы «Евровидения» могут передать право на проведение конкурса в 2017 г. Москве.