Право на проведение «Евровидения-2017» могут передать Москве – Bild

Организаторы «Евровидения» могут передать право на проведение конкурса в 2017 г. Москве, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это связано с тем, что Киев при подготовке к конкурсу столкнулся с финансовыми проблемами.

По данным издания, в последние годы на «Евровидение» тратится порядка 17-25 млн евро, 10-14 млн евро из них платит Европейский вещательный союз, остальные вкладывает страна - хозяйка конкурса.

Ранее уже сообщалось, что Украину могут лишить права на проведение «Евровидения» за то, что она срывает сроки подготовки к конкурсу. В Национальной телекомпании Украины это объяснили бюрократией и пренебрежительным отношением властей к конкурсу.