Россия удвоит число допинг-тестов отечественных спортсменов в 2017 году

Россия в 2017 г. увеличит финансирование программы тестирования спортсменов на допинг, количество анализов будет доведено до 6000. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

«Забор проб сейчас на территории России проводит Британская антидопинговая служба, делала это и в 2016 г., 3100 проб они сделали, 21 нарушение антидопинговых правил, всего 10 (случаев) - применение запрещенных субстанций. Мы увеличим финансирование, Британская антидопинговая служба будет уже брать около 6000 проб у спортсменов», - пояснил Мутко.

Он опроверг наличие в России госпрограммы поддержки допинга в спорте. «Надеюсь, что в течение 2017 г. все увидят, что нет никакой государственной программы, никто никого не покрывает и не прячет. Борьба с допингом не должна лежать в плоскости политики, должна быть прагматичная, простая работа. Нарушил правила - неси ответственность», - сказал он.