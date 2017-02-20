Министерство культуры заплатит до 2,154 млрд рублей за реставрацию «Родины-матери»

До конца февраля будет объявлен конкурс на капитальный ремонт памятника «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Это ТАСС сообщил Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва», в ведении которого находится архитектурный комплекс на Мамаевом кургане. По его словам, заказчик работ – дирекция Министерства культуры по строительству, реконструкции и реставрации. Стоимость работ составляет 2,154 млрд руб.

За все время существования монумента его не ремонтировали капитально, сейчас прорабатывается тактика работ, добавил директор музея.

В Волгограде «сложная климатическая зона», где часто бывает сильный ветер, аномально высокие температуры летом и низкие – зимой, это сказывается на состоянии памятника. «Да, бетон, из которого выполнена скульптура, – самой высокой марки, которая могла существовать на тот момент, из которого, кстати, выполнена и плотина Волжской ГЭС. Но наступил такой момент, когда требуется реставрация. Это и реставрация поверхностного слоя – есть его отслаивание и растрескивание, – и замена канатной арматуры, которая находится внутри монумента, канатной арматуры плечевого пояса. В общем, объем работ предстоит весьма серьезный», – сказал Васин.

Он уточнил, что ремонт будет проходить во время проведения «серьезных мероприятий» – 75-летия победы под Сталинградом 2 февраля 2018 г., чемпионата мира по футболу летом того же года и Дня Победы 9 мая. Сейчас думают, закрывать ли монумент лесами или организовать работы так, чтобы он не был зашит в леса во время этих мероприятий.

На время ремонта Васин ожидает снижения туристического потока в Волгоград. «Мне бы хотелось, чтобы одним разом все сделали. Но в любом случае, какое бы решение ни примет заказчик, самое главное – чтобы не пострадало качество», – добавил он.