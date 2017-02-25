Устюгов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти. Дистанцию в 30 км спортсмен преодолел за 1 час 9 мин. 16,7 сек.

Вторым к финишу пришел норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от победителя на 6,7 сек. Третье место занял другой представитель Норвегии - Финн Хаген Крог, уступивший Устюгову 31,8 сек.

Другие российские спортсмены – Андрей Ларьков, Александр Большунов и Александр Бессмертных – заняли 8-е, 15-е и 17-е места соответственно.