Главный приз французской кинопремии «Сезар» получил фильм «Она»

В Париже состоялась церемония вручения национальной французской кинопремии «Сезар». Главный приз получил фильм «Она» режиссера Поля Верховена. Изабель Юппер, сыгравшая в этом фильме главную роль, признана лучшей актрисой.

Лучшим актером назван Гаспар Ульель за роль в фильме «Это всего лишь конец света». Режиссер этой картины Ксавье Долан получил приз за лучшую режиссерскую работу. Фильм также получил приз в номинации «Лучший монтаж».

Лучшим актером второго плана стал Джеймс Тьерре за роль в фильме «Шоколад». Лучшим зарубежным фильмом признана картина «Я, Дэниэл Блейк» британского режиссера Кена Лоуча. Обладателем почетной премии «Сезар» стал Джордж Клуни.