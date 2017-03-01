В Египте повышаются цены на посещение достопримечательностей

Египетские власти приняли решение повысить цены на билеты в музеи, храмы и основные туристические объекты. Об этом заявил министр по делам древностей АРЕ Халед аль-Анани. С октября проход на достопримечательности подорожает на 50-60%, пишет Egypt Independent.

Министр отметил, что «цены на билеты не поднимались с 2010 г». «Нынешняя мера во многом вынужденная, она связана с почти двукратным обесцениваем курса национальной валюты по отношению к доллару США», - пояснил он, уточнив, что «у туристических агентств есть время до осени, чтобы откорректировать стоимость туров к будущему сезону».

Билеты на Великие пирамиды Гизы, а также в Египетский музей подорожают с $5 до $7,5, посещение Долины царей и храмов Луксора, а также Абу-Симбела станет дороже почти на $4, вдвое увеличивается стоимость прохода к храмам в Ком-Омбо на юге страны.

Туристический сектор в Египте переживает кризис. Доходы от посещений памятников упали до $162 500, а зарплатный фонд сотрудников музеев и основных достопримечательностей составляет $5 млн.

Рост цен на билеты связан также с необходимостью реализации ряда других культурных объектов, в том числе на плато Гиза рядом с пирамидами, добавил министр.