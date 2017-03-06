Скончался актер Александр Кузнецов

Актер и писатель Александр Кузнецов, сыгравший в фильме «Баллада о солдате», скончался на 82-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Татьяну Лютаеву. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13:00, сказала она. Место похорон еще неизвестно.

Кузнецов родился 21 мая 1935 г. Выпускник ГИТИСа, в 1959 г. он был принят в Московский театр миниатюр, где работал как актер и режиссер. Его дебют в кино состоялся в 1959 г. в фильме Григория Чухрая «Балладе о солдате». В числе его лучших работ – роли в фильмах «Утренние поезда», «Адъютант его превосходительства», «Там, на неведомых дорожках».

У Кузнецова были две режиссерские работы совместно с Оскаром Никичем – фильмы «Дети» и «У самого Чёрного моря». Он преподавал во ВГИКе на актерском, а затем на режиссерском курсах. Кузнецов был соавтором сценария к фильму «Когда я стану великаном». С середины 1980-х гг. он полностью перешел к литературной деятельности – написал ряд пьес, поставленных в театрах, и книги, в том числе «Неунывники и Вопрекисты» и «В обнимку с прошлым - в будущее». С 1994 г. Кузнецов являлся членом Союза писателей России.

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