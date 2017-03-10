Песков отказался комментировать отстранение Мутко от выборов в FIFA

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать отстранение вице-премьера России и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко от выборов в совет Международной федерации футбола (FIFA).

«Нет, это не вопрос для комментария Кремля», — ответил Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Мутко не прошел проверку FIFA и поэтому не сможет баллотироваться в совет футбольной организации.

Сам Мутко заявил, что не видит в этом «ничего страшного», и выразил уверенность, что сможет найти «формулу взаимодействия с FIFA».