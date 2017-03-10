Мутко не сможет баллотироваться в совет FIFA

Вице-премьер России и руководитель Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку FIFA и поэтому не сможет баллотироваться в совет футбольной организации, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Однако собеседник агентства не стал уточнять характер проверок, которым подвергаются кандидаты в совет.

AP отмечает, что, вероятно, Мутко не прошел проверку FIFA не из-за расследования существования госпрограммы в России употребления и сокрытия допинга, а из-за пункта о невмешательстве государства в футбол.

Выборы членов совета FIFA запланированы 5 апреля в рамках 41-ого Конгрессе UEFA. Четверо кандидатов будут избраны сроком на четыре года. Мутко был одним из пяти кандидатов, претендовавших на четыре места, выделенных европейцам в совете FIFA. Остальные претенденты - это венгр Шандор Чани, исландец Гейр Торстейнсон, бывший игрок «Милана» черногорец Деян Савичевич и киприот Костакис Кутсокумнис.

Мутко имеет право обжаловать это решение в Спортивном Арбитражном суде в Лозанне (CAS).