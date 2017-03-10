Мутко надеется найти «формулу взаимодействия с FIFA»

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал свой недопуск к выборам в совет Международной федерации футбола (FIFА). Он надеется, что вопрос о представительстве России в руководящих органах организации будет решен в ближайшее время.

«Мы с FIFА выработаем модель представительства России в органах управления. В ближайшее время мы найдем решение этого вопроса, чтобы иметь там свое представительство, ничего страшного я здесь не вижу. Впереди еще разные выборы, мы будем принимать решения по ним с учетом критериев, которые сейчас внедряются. Я уверен, мы найдем формулу взаимодействия с FIFА», — сказал Мутко.

Он также выразил уверенность, что его недопуск к выборам в совет FIFA не скажется на проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 г.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Мутко не прошел проверку FIFA и поэтому не сможет баллотироваться в совет футбольной организации. Однако собеседник агентства не стал уточнять характер проверок, которым подвергаются кандидаты в совет.