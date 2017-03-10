HBO снимет сериал о победе Трампа на президентских выборах

Американский кабельный телеканал HBO обещает выпустить сериал о последних президентских выборах в США, сообщается на сайте HBO.

В основу телесериала ляжет книга журналистов Марка Хэлприна и Джона Хейлиманна, которая скоро будет опубликована. Режиссером сериала станет Джей Роуч, снявший такие фильмы, как «Трамбо» и «Знакомство с Факерами». Кроме того, Роуч ранее уже срежиссировал сериал «Игра изменилась» о президентской гонке 2008 г.

Продюсерами сериала о борьбе Трампа и Клинтон станут Том Хэнкс и Гари Готцман. Кто сыграет главные роли в сериале, пока неизвестно.