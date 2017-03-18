Шипулин выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Хольменколлене. Дистанцию в 12,5 км он преодолел за 32 мин. 11,9 сек., допустив один промах.

«Сегодня была очень сложная гонка, но в то же время очень эмоциональная. Для меня было главным справиться на огневых рубежах. Был неприятный ветер… Очень сильно устал. Но когда увидел, что соперники по разу промахнулись, то понял, что победа за нами», – рассказал Шипулин.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, отставший от россиянина на 5,7 сек. и промахнувшийся дважды. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё, уступивший победителю 21,6 сек. и допустивший два промаха.

Остальные представители России – Евгений Гараничев, Алексей Волков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Матвей Елисеев – заняли 9-е, 19-е, 24-е, 36-е и 51-е места соответственно.