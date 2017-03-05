Российские биатлонисты выиграли Малый хрустальный глобус Кубка мира

Мужская сборная России завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону, выиграв в общем зачете эстафетных гонок. На счету российской команды 259 очков.

Второе место заняли французы (242 очка), на третьем – Германия (237 очков). В первую десятку вошли также Норвегия, Австрия, Украина, Чехия, Италия, Канада и Швейцария.

В последней эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхёнчхане, выиграла команда Франции. Дистанцию в 30 км французы преодолели за 1 ч 12 мин. 9,5 сек.

Второе место заняли австрийцы, на третьем – спортсмены из Норвегии. Россияне стали четвертыми, они отстали от победителей на 1 мин. 11,1 сек.