Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал вторым без единого промаха в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхёнчхане.

Первое место занял француз Мартен Фуркад. Дистанцию в 12,5 км он преодолел за 32 мин. 24,2 сек. без промахов. Шипулин отстал от победителя на 34,5 сек.

Третьим к финишу пришел австриец Юлиан Эберхард. Он уступил Фуркаду 36,7 сек. и допустил три промаха.

Другие россияне – Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков и Юрий Шопин – заняли 5-е, 15-е, 20-е и 42-е места соответственно.