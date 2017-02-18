Россияне выиграли эстафету на чемпионате мира по биатлону

Российские биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выиграли золото в эстафете на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Дистанцию 4х7,5 км россияне преодолели за 1 ч 14 мин. 15 сек. и допустили три промаха.

Вторыми к финишу пришли французские биатлонисты, уступившие россиянам 5,8 сек. и допустившие четыре промаха. Третье место у команды Австрии, отставшей от победителей на 20,1 сек. и промахнувшейся 10 раз.