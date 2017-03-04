Российские биатлонисты заняли первое и второе места в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянин Александр Поварницын выиграл спринт на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в финском Контиолахти. Дистанцию в 10 км он преодолел за 24 мин. 23,3 сек. без промахов.

Второе место занял другой представитель России Александр Логинов. Он отстал от победителя на 2,4 сек. и допустил один промах.

Третьим финишировал украинец Руслан Ткаленко, уступивший Поварницыну 6,5 сек. и прошедший дистанцию без промахов.

Другие россияне – Алексей Волков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Алексей Слепов – заняли 9-е, 13-е, 15-е и 17-е места соответственно.