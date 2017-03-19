«Зенит» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота тульской команды забили защитник Доменико Кришито на 51-й минуте матча и полузащитник Данни на 53-й.

На данном этапе «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (39 очков), «Арсенал» расположился на 15-й строчке (15 очков).

В следующем туре «Арсенал» 1 апреля примет у себя томскую «Томь», «Зенит» днем ранее сыграет на выезде с казанским «Рубином».