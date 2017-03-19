«Ростов» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (30 очков), «Крылья Советов» расположились на 14-й строчке (16 очков).

В следующем туре «Ростов» 1 апреля примет у себя «Краснодар», «Крылья Советов» в этот же день сыграют на выезде с московским ЦСКА.