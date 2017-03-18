«Томь» обыграла «Амкар» в матче РФПЛ

Томский футбольный клуб «Томь» обыграл пермский «Амкар» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Томске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота пермской команды забил полузащитник Сергей Кузнецов на 24-й минуте матча.

На данном этапе «Амкар» занимает 6-е место (30 очков) в турнирной таблице чемпионата, «Томь», несмотря на победу, остается на последней 16-й строчке (12 очков).

В следующем туре «Амкар» 1 апреля примет у себя грозненский «Терек», «Томь» в этот же день на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».