«Урал» обыграл «Рубин» со счетом 1:0

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл казанский «Рубин» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота казанской команды забил нападающий Владимир Ильин на 11-й минуте матча.

На данном этапе «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата (27 очков), «Урал» расположился на 12-й строчке (20 очков).

В следующем туре «Рубин» 31 марта примет у себя санкт-петербургский «Зенит», «Урал» в этот же день на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи».