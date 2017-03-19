ЦСКА обыграл «Терек» с минимальным счетом

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грозненский «Терек» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Чечне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота «Терека» забил полузащитник Алексей Ионов на 28-й минуте матча.

На данном этапе ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (39 очков), «Терек» расположился на 8-й строчке (29 очков).

В следующем туре ЦСКА 1 апреля примет у себя самарские «Крылья Советов», «Терек» в этот же день сыграет на выезде с пермским «Амкаром».