Sotheby's выставит на аукцион розовый бриллиант стоимостью более $60 млн

На аукционе Sotheby's выставят на продажу бриллиант «Розовая звезда». Его стоимость – более $60 млн, передает Reuters со ссылкой на куратора отдела драгоценных камней и ювелирных украшений аукционного дома Дэвида Беннетта.

Розовый бриллиант размером 59,60 каратов имеет насыщенный цвет. «Розовая звезда» может стать самым дорогим бриллиантом подобного рода, который когда-либо был продан на аукционе, отмечает ТАСС.

Он будет выставлен на торги 4 апреля в Гонконге.