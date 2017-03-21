65 легкоатлетов из России подали заявки на выступления под нейтральным флагом

Число индивидуальных заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов достигло 65. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«На данный момент индивидуальные заявки подали 65 российских атлетов, ещё несколько заявок на участие в международных стартах сейчас рассматриваются Всероссийской федерацией лёгкой атлетики», - уточнили в пресс-службе федерации.

Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к стартам на данный момент допущены Кристина Сивкова (бег на 60, 100 и 200 м), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Дарья Клишина (прыжок в длину), Алексей Сокирский (метание молота). Помимо этого ассоциация допустила к участию в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов всех российских спортсменов младше 16 лет без необходимости подтверждения заявок.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики будет оказывать помощь в их составлении и продвижении в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций», - отметили в пресс-службе.

Российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене из-за отстранения ВФЛА на фоне допингового скандала. Решение об отстранении было принято ассоциацией в ноябре 2015 г.