Троих российских легкоатлетов могут допустить до международных соревнований

Комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрела часть заявок российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

«Проверочная комиссия IAAF вынесла решение, что заявки трех спортсменов (Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского) отвечают требованиям данного правила. Эти спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов», – говорится в сообщении ВФЛА.

Отказано в участии в мировых турнирах шести атлетам: Анне Крыловой, Анастасии Калина, Александре Гуляевой, Денису Лукьянову, Евгении Соловьевой и Максиму Афонину. Решение по остальным спортсменам будет вынесено не ранее середины марта.