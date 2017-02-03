МОК потребовал от Макларена предоставить доказательства вины россиян

Международный олимпийский комитет направил письмо канадскому юристу Ричарду Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо, которое редакции предоставила хакерская группировка Fancy Bears.

МОК собрал в таблицу всю информацию из доклада Макларена о допинге в российском спорте и направил ее автору с уточняющими вопросами по каждой отдельной личности. В частности, МОК просит предоставить доказательства вины вице-премьера России Виталия Мутко, бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян.

Письмо был направлено 19 декабря 2016 г., Макларен должен был ответить 9 января 2017 г. Напомним, доклад Макларена состоит из двух частей, первая была представлена 18 июля, вторая - 9 декабря 2016 г. После публикации доклада МОК инициировал проверку в отношении 28 участников Олимпийских игр.