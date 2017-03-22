Минкультуры сейчас не планируют сливать Публичную библиотеку с «Ленинкой»

Министерство культуры сейчас не рассматривает вопрос объединения Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ, бывшая Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина) и Российской национальной библиотеки (РНБ, бывшая Публичная библиотека) в Санкт-Петербурге. Как передает ТАСС, так министр Владимир Мединский ответил на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского. Он добавил, что «прорабатывается вопрос о реализации совместных проектов РГБ и РНБ, в том числе по развитию Национальной электронной библиотеки».

Боярский ранее направлял обращение по ситуации вокруг РГБ и РНБ на имя вице-премьера Ольги Голодец. Он просил ее оценить целесообразность возможного объединения РГБ и РНБ в связи с появлением в СМИ информации, которая вызвала широкий общественный резонанс среди жителей Санкт-Петербурга, в том числе представителей культурной и научной общественности.

Сообщения о протестах против объединения библиотек РНБ и РГБ появились после того, как в середине января три ведущих представителя российского библиотековедения - научный руководитель Библиотеки Академии наук Валерий Леонов, профессора Аркадий Соколов и Юрий Столяров - в открытом письме президенту Путину пожаловались на ситуацию. По их сведениям, Мединский попросил премьер-министра Дмитрия Медведева «поддержать совместное предложение и. о. директора РГБ Владимира Гнездилова и директора РНБ Александра Вислого об объединении». Авторы открытого письма отмечали, что слияние «готовится келейно, в бюрократических кабинетах, втайне от сотрудников РГБ и РНБ» и попросили «предотвратить готовящуюся антибиблиотечную, антикультурную акцию». Минкультуры затем заявило, что объединение библиотек - инициатива их руководства, а министерство ничего в этом плане не инициировало, поэтому прекратить процесс не может.