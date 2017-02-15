Минкультуры не может остановить объединение библиотек РНБ и РГБ

Оно и не начиналось, а слухи о нем распространяют некомпетентные люди, заявила пресс-секретарь Мединского

Остановить объединение петербургской Российской национальной библиотеки и московской Российской государственной (РГБ, бывшая «Ленинка») невозможно, «ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось», объявили в Министерстве культуры. Это «Интерфаксу» сказала пресс-секретарь министра Владимира Мединского Ирина Казначеева после того, как заксобрание Петербурга официально обратилось к министру с просьбой не спешить со слиянием библиотек.

Заявления о сокращении якобы «400 сотрудников РНБ» и тем более присоединении петербургской библиотеки к московской «являются абсолютной ложью, распространяются людьми некомпетентными и в личных интересах», объяснила Казначеева. Комментировать детали она отказалась, уточнив, что это «прерогатива руководства». Как понимает пресс-секретарь министра, «речь идет об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений».

Прокомментировала Казначеева и информацию об увольнении главного библиографа РНБ Татьяны Шумиловой за заявления против объединения. «Надо отметить, что "главный библиограф" - это формальное название должности, не самой высокой в библиотеке. Выше, к примеру, "главный библиотекарь" (их в РНБ 132), а библиографов - 31 человек, и эта должность ранга примерно такого же, как главный специалист в комитете по культуре Петербурга», - добавила чиновница.

Сообщения в СМИ о выступлениях против объединения библиотек появились после того, как в середине января три ведущих представителя российского библиотековедения - научный руководитель Библиотеки Академии наук Валерий Леонов, профессора Аркадий Соколов и Юрий Столяров - в открытом письме президенту Путину пожаловались на ситуацию. По их сведениям, Мединский попросил премьер-министра Дмитрия Медведева «поддержать совместное предложение и. о. директора РГБ Владимира Гнездилова и директора РНБ Александра Вислого об объединении». Авторы открытого письма отмечали, что слияние «готовится келейно, в бюрократических кабинетах, втайне от сотрудников РГБ и РНБ» и попросили «предотвратить готовящуюся антибиблиотечную, антикультурную акцию».

Петербургское заксобрание 15 февраля 49 голосами из 50 поддержало обращение к Мединскому против скорого объединения библиотек. Как передает «Фонтанка.ру», текст документа огласила единоросс Юлия Мартемьянова. Депутаты напомнили об «общероссийской стратегической важности» Российской научной библиотеки как научного и культурного центра и высказали убежденность, что слияние погубит ее. По их мнению, слияние с РГБ может осложнить работу с редкими документами, «привести к недоступности для читателей новых книг» и «нивелирует суть РНБ как хранилища всей печатной продукции Российской Федерации», цитирует «Фонтанка».

Одновременное хранение книг в РНБ и РГБ страхует общество от утрат, заметили депутаты и напомнили о пожаре в библиотеке Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, где погибли редкие издания и архивные документы, хранившиеся в единственном экземпляре. Как отмечает «Интерфакс», депутаты опасаются, что после слияния издания будут поставляться в единственном экземпляре в один из городов, что не гарантирует их сохранности для будущих поколений.

Депутат от «Яблока» Михаил Амосов и председатель комиссии по культуре Максим Резник обратили внимание на увольнение библиографа «Публички» Татьяны Шумиловой. Она проработала в этой библиотеке 32 года и была уволена формально за однократный прогул после того, как критически высказалась против слияния в интервью и на пресс-конференции.

В марте 2016 г. Александр Вислый, с 2009 г. занимавший должность гендиректора РГБ, был назначен гендиректором РНБ.