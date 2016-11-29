Слова, которые принесут гендиректору лишних $116 000 в год

Акционерная стоимость – это два слова, которые могут обеспечить гендиректору солидную прибавку к зарплате

Произнося их перед акционерами, гендиректор смело может рассчитывать на прибавку к зарплате

Акционерная стоимость – это два слова, которые могут обеспечить гендиректору солидную прибавку к зарплате. Исследование, результаты которого недавно были опубликованы в Journal of Management Studies, показало, что топ-менеджеры, называвшие акционерную стоимость своим основным приоритетом в письмах инвесторам, получали более значительные прибавки к зарплате, чем те, кто называл в качестве своих целей, например, повышение лояльности клиентов или увеличение рыночной доли компании.

Авторы работы Таэкцзинь Шинь из Университета Сан-Диего и Цзихэ Ю из Университета Луизианы проанализировали 2373 письма к акционерам, написанные 590 директорами компаний, входящих в индекс S&P 500, в период с 1998 по 2005 г., и выяснили, что директора, ясно выражавшие свое намерение повысить стоимость компании для акционеров, получали более высокие прибавки к годовому компенсационному пакету. Этот пакет обычно включает зарплату, бонусы, опционы на покупку акций, выплаты, основанные на акциях, и другие долгосрочные планы поощрения.

По словам Шиня, это объясняется не только тем, что таким образом топ-менеджеры могут снискать расположение правления и комитета по вознаграждениям. Язык, используемый менеджерами, демонстрирует компетентность.

Реальные деньги $116 тысяч в год в среднем может дополнительно принести генеральному директору каждое лишнее упоминание повышения акционерной стоимости на 1000 слов переписки с инвесторами – с учетом таких факторов, как размер компании, динамика котировок акций, срок пребывания директора на руководящей должности и т. д.

«Использование топ-менедже­рами выражений, соответствующих основной цели акционеров, приводит к тому, что советы директоров ценят их выше и готовы повышать им вознаграждение», – пишут авторы исследования.

Эксперты по деловому общению заблуждаются, что выражение «акционерная стоимость» входит в активный лексикон почти каждого гендиректора и широко используется в письмах. Эти слова были использованы менее чем в половине всех писем, ставших объектами исследования, возражает Шинь.

Ситуация начала меняться в последнее десятилетие с выходом на первый план инвесторов-активистов, таких как Уильям Экман из Pershing Square Capital Management. Они скупают крупные пакеты акций компаний, а затем инициируют изменения, чтобы повысить доходность инвестиций. Действительно, в 2005 г. словосочетание «акционерная стоимость» упоминалось в обращениях менеджмента компаний к инвесторам и аналитикам всего 616 раз, а в 2015 г. – уже 3756 раз, свидетельствуют данные Factiva.

Перевела Надежда Беличенко