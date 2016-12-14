Европейский университет в пятницу возобновит занятия

Европейский университет (ЕУСПб) возобновит занятия 16 декабря, сообщила пресс-служба университета. По данным сайта Рособрнадзора, действие лицензии вуза возобновлено в соответствии со вчерашним решением Московского арбитражного суда. Статус лицензии ЕУСПб в реестре лицензий указан как «действует». Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство ЕУСПб о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия распоряжения Рособрнадзора, который 7 декабря приостановил лицензию ЕУСПб на ведение образовательной деятельности. В своем ходатайстве вуз ссылался на то, что основанием для приостановки явилось то самое предписание Рособрнадзора, которое вуз оспаривает, поэтому до вступления решения по делу в законную силу приостановка должна быть «заморожена», говорится в постановлении суда. Также ЕУСПб указал суду на нарушение прав студентов и значительный ущерб вузу в связи с приостановкой деятельности, говорится в документе.

Поводом для отзыва лицензии стала проведенная летом проверка. По ее итогам регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. По его словам, после работы над их устранением нарушений осталось всего три, но Рособрнадзор посчитал свое предписание не исполненным и приостановил лицензию. Причиной замораживания лицензии стали несвоевременная аттестация сотрудников и недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии, цитировал ТАСС начальника управления надзора и контроля за образовательными организациями Рособрнадзора Сергея Рукавишникова. ЕУСПб пытался оспорить результаты проверки в мировом судебном участке № 201 Центрального района, а затем в Дзержинском районном суде, но обе инстанции встали на сторону Рособрнадзора. С ноября университет судится с Рособрнадзором в Московском арбитражном суде.

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В попечительский совет входят экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В вузе обучается около 250 человек, из них около 30 – иностранцы.