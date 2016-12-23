Предпринимательство
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Спасатель британской металлургии

Индийский бизнесмен спасает британские металлургические заводы

Он хочет выпускать в Великобритании «зеленую» сталь из металлолома
Индийский предприниматель Санджив Гупта рассчитывает спасти британскую сталелитейную промышленность
Индийский предприниматель Санджив Гупта рассчитывает спасти британскую сталелитейную промышленность
Russell Cheyne / Reuters

Санджив Гупта недавно устроил банкет в Эдинбургском замке в честь перезапуска одного из двух уцелевших в Шотландии сталелитейных заводов. 45-летний бизнесмен индийского происхождения ставит перед собой амбициозную задачу потрясти британский сталелитейный сектор – когда-то мощный, но сейчас испытывающий серьезные трудности. Гупта, владелец компании Liberty House, оборот которой в прошлом году приблизился к $3,5 млрд, намерен в своем проекте объединить металлургию, инжиниринг и зеленую энергетику. «Мы покупали один завод за другим, сейчас их более 30, и мы спасли их от краха. Сейчас они все в плюсе», – рассказывает предприниматель. Гупта купил два исторических завода в Шотландии за символическую сумму в 1 фунт, после того как бывший владелец, компания Tata Steel, законсервировал их. Предложенный Гуптой план спасения предполагал фундаментальное изменение технологии на флагманском заводе в Южном Уэльсе, где работают около 3500 человек. Предприниматель предложил заменить две огромные доменные печи, которые превращают сырье в расплавленный чугун, на электрические дуговые печи меньшего размера, предназначенные для переплавки лома. Именно модель использования внутреннего сырья и энергии из возобновляемых источников, по мнению Гупты, может обновить отрасль.

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