Как предприниматель из Москвы наладил выпуск металлических декоративных очагов для улицы

Уличный очаг представляет собой металлический шар или чашу с резными узорами, в которых жгут дрова. Но в России сложилась традиция на даче жечь мангал, говорит ландшафтный дизайнер Татьяна Волкова. Он пригодится и шашлык пожарить, и мусор сжечь, и погреться, если надо. Традиции использовать уличные очаги просто для украшения участка пока нет. Тем более что для очага нужно специально отведенное место: на шести сотках среди грядок он смотреться не будет – нужна лужайка или зона отдыха, обращает внимание Юлия Позднухова, бренд-менеджер торговой марки Forester. Потенциальные покупатели говорили, что это красиво, но дорого и бесполезно. Цена достаточно высока – самый дешевый уличный очаг стоит около 20 000 руб. Поэтому Хрусталеву сначала пришлось пробиваться к покупателю. На это было потрачено два года и масса усилий.

В 2015 г. предприниматель продал всего 10 очагов, а в 2016-м – около 100 очагов-шаров и полторы сотни открытых очагов. Заинтересовались и корпоративные клиенты. Например, очаги-шары с фирменной символикой купили московский ресторан и кафе на сочинском горнолыжном курорте «Роза хутор». А ресторан «Груша» на том же курорте приобрел для своей веранды два очага с логотипом «Мартини».

Шар из лепестков

Тридцатишестилетний уроженец Красноярска Хрусталев перепробовал несколько мест работы: в страховой компании и банке, в качестве наемного менеджера развивал сеть химчисток-прачечных. Но ему хотелось сделать что-нибудь свое. Идея изготавливать очаги для улицы возникла случайно: они попались на глаза Хрусталеву в интернете: «Первой мыслью было – в России такого никто не делает, а это же так просто – надо только найти, кто сделает мне такие шары».

Для производства нужен был еще и дизайнер, поскольку большое значение имела красота узоров. По названию образцов видно, что на каждом рисунке целый сюжет: «Ежик в тумане», «Алиса в Зазеркалье», «Маленький принц». Партнером Хрусталева стала художник Елена Белоногова, которая обеспечила предприятию стартовый капитал – 400 000 руб. из личных сбережений.