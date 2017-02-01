Wal-Mart корректирует порядок повышения зарплат сотрудников

Цель изменений в порядке выплаты зарплат – помочь сотрудникам быстрее двигаться по карьерной лестнице и быть более уверенными в собственных навыках

Изменения помогут им быстрее двигаться по карьерной лестнице и чувствовать себя увереннее

Крупнейшая розничная сеть в мире Wal-Mart снова взялась менять программу тренинга у себя на складах и пересматривает порядок повышения зарплаты, хотя с тех пор, как минимальная зарплата повысилась до $9 в час, прошло всего два года.

Обучающая программа, которую должны пройти новые сотрудники Wal-Mart, чтобы зарабатывать $10 в час, сокращается с шести до трех месяцев, говорят топ-менеджеры компании. Повышать зарплату ритейлер будет по схеме, опробованной в прошлом году: большинство сотрудников получают ежегодное повышение зарплаты в один день.

В Wal-Mart говорят, что средняя зарплата сотрудника склада, работающего полный день, составляет $13,69 в час, или примерно $25 000 в год. На таких сотрудников приходится чуть больше половины всего персонала складов компании.

Всего на Wal-Mart работает 1,5 млн человек, это крупнейший частный работодатель США.