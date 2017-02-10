Предпринимательство
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Британским стартапам запретили въезд

Британские предприниматели стали невъездными из-за Трампа

Многие технологические компании пересматривают бизнес-планы
Британские предприниматели в технологическом секторе, оказались в замешательстве: планы развития срываются из-за введенного Дональдом Трампом запрета на въезд в США
Британские предприниматели в технологическом секторе, оказались в замешательстве: планы развития срываются из-за введенного Дональдом Трампом запрета на въезд в США
FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Али Парса, основатель и руководитель британской медицинской компании Babylon, родился в Иране, но в 16 лет покинул родину, в одиночку перейдя границу с Пакистаном. Потом ему удалось получить временную британскую визу и добраться до Суонси, где он прожил два года, занимаясь самообразованием. Затем Парса поступил на инженерный факультет лондонского University College. Сейчас Парсе 51 год, он является основателем двух успешных медицинских компаний: Babylon и Circle.

И теперь он, как и многие другие британские предприниматели в технологическом секторе, оказался в замешательстве: планы развития срываются из-за введенного Дональдом Трампом запрета на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Поездки и расширение бизнеса отложили даже обладатели британских паспортов – они хотят понимать, как их этническое происхождение может повлиять на их планы и бизнес в США.

У Парсы есть британский паспорт, но он говорит, что теперь не поедет в США без крайней необходимости. Его компания отложила открытие центра исследований и разработок в Соединенных Штатах.

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