Топ-менеджеры и банковские служащие – самые уязвимые на рынке труда – HeadHunter

Топ-менеджеры и банковские служащие – самые уязвимые на рынке труда. А вот специалисты салонов красоты, медработники и ресторанные служащие уверены, что без работы не останутся

До конца 2014 г. Кирилл Титов работал в Новосибирске в нескольких банках и всегда занимал руководящие должности. Он возглавлял подразделение POS-кредитования и был менеджером по развитию бизнеса. Но потом решил переехать в Москву и искать новую работу. Устроиться в банк он не пытался – уже тогда в отрасли начались сокращения. Сначала Титов нашел работу директора по региональному развитию в IT-компании, а через полтора года перешел руководителем отдела продаж в небольшую фирму, которая специализировалась на социометрических методах оценки персонала. В январе этого года Титов получил предложение стать директором по развитию бизнеса одного из микрофинансовых стартапов с окладом в полтора раза больше, чем на предыдущем месте работы. Возвращаться в банковскую отрасль он не планирует: после массовых сокращений банки ужали штатные расписания. Вакансий стало меньше, а опытных специалистов много – их зарплата упала почти на треть, объясняет Титов.

Служба исследований Head­Hunter опросила 19 844 соискателя (находящихся в пассивном и активном поиске работы), чтобы выяснить настроения работников в I квартале 2017 г. Всего в выборку попало 27 направлений деятельности. Настроение респондентов оценивалось по пяти параметрам – ощущению стабильности на нынешнем месте работы (чувствуют ли респонденты угрозу увольнения), трудности поиска новой работы, критичности поиска, готовности снизить зарплатные ожидания и шансам найти работу в ближайшей перспективе.

В целом наиболее благополучными себя чувствуют работники спортклубов, салонов красоты, продавцы, медики, фармацевты и консультанты, а также занятые в гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесе. А самыми уязвимыми – менеджеры высшего звена, банковские служащие, специалисты по безопасности и мастера по обслуживанию оборудования. Наиболее пессимистичны москвичи, жители Подмосковья и Урала. Наибольшие оптимисты – жители Дальнего Востока.

Страх увольнений. Меньше других боятся увольнений сотрудники некоммерческих организаций, спортивных клубов и салонов красоты. Уверены в будущем работники ресторанов, гостиниц, медицинской и фармацевтической отраслей, а также консультанты. Больше всего опасаются потерять место сотрудники банков, логистических и транспортных компаний.