Предпринимательство
Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Психологическое озеленение

Как биолог-охотовед облагораживает ландшафт Рублевки

Главное - придумать маркетинговые ходы, поражающие воображение богатых клиентов
Антон Кривов изобретает маркетинговые ходы, чтобы поразить воображение богатых клиентов с Рублевки
Антон Кривов изобретает маркетинговые ходы, чтобы поразить воображение богатых клиентов с Рублевки
Евгений Разумный / Ведомости

Во время учебы в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева Антон Кривов частенько подрабатывал в бригаде садовых рабочих. Платили 600 руб. в день, вспоминает Кривов, сначала это казалось очень хорошим заработком. Но потом он сообразил, что выгоднее работать напрямую. Первый заказ на обрезку плодовых деревьев принес ему 1500 руб. за полтора часа. Вскоре заказов стало так много, что Кривову пришлось набрать собственную бригаду из студентов и молодых преподавателей.

В 2012 г. Кривов получил диплом биолога-охотоведа, но продолжил заниматься садовыми работами в Подмосковье. Только решил от простой обрезки деревьев и стрижки газонов перейти на более выгодные проекты по ландшафтному дизайну. Он зарегистрировал ООО «Примула» – студию ландшафтного дизайна.

Как предприниматель из Москвы наладил выпуск металлических декоративных очагов для улицы
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