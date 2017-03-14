Карьера
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Бизнес на деньги мужей

Россия заняла 4-е место в мире по доле женщин среди предпринимателей – Mastercard

Но ей все равно не удалось подняться выше 38-го места в общем зачете
Исследование Mastercard показало, что наша страна занимает 47-е место в мире по условиям ведения бизнеса для женщин
Исследование Mastercard показало, что наша страна занимает 47-е место в мире по условиям ведения бизнеса для женщин
Javi_indy / Freepik

По данным индекса женского предпринимательства (Index of Woman Enterpreneurs) Mastercard, 32,6% владельцев бизнеса в России – женщины, по этому показателю страна занимает 4-е место в мире. Ее опередили только Уганда (34,8%), Ботсвана (34,6%) и Новая Зеландия (33,3%). В исследовании приняли участие 54 страны. Аналитики Mastercard составили рейтинг, оценив 37 показателей, отражающих, насколько хороши условия для женского предпринимательства в каждой из стран. Исследователи изучили культурные особенности – например, местные предубеждения против женского предпринимательства, доступность финансовых услуг и образования для женщин, меры поддержки малого бизнеса, престиж и безопасность женского предпринимательства.

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