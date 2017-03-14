Россия заняла 4-е место в мире по доле женщин среди предпринимателей – Mastercard

Исследование Mastercard показало, что наша страна занимает 47-е место в мире по условиям ведения бизнеса для женщин

Но ей все равно не удалось подняться выше 38-го места в общем зачете

По данным индекса женского предпринимательства (Index of Woman Enterpreneurs) Mastercard, 32,6% владельцев бизнеса в России – женщины, по этому показателю страна занимает 4-е место в мире. Ее опередили только Уганда (34,8%), Ботсвана (34,6%) и Новая Зеландия (33,3%). В исследовании приняли участие 54 страны. Аналитики Mastercard составили рейтинг, оценив 37 показателей, отражающих, насколько хороши условия для женского предпринимательства в каждой из стран. Исследователи изучили культурные особенности – например, местные предубеждения против женского предпринимательства, доступность финансовых услуг и образования для женщин, меры поддержки малого бизнеса, престиж и безопасность женского предпринимательства.