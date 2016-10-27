За неотгулянные отпуска сотрудников можно угодить за решетку

В каждой компании есть сотрудники, которые по разным причинам не пользуются своим правом на отпуск, накапливая неотгулянные дни и недели. Работодатель и рад отправить трудоголиков на отдых, но постоянно что-то не складывается: то производственная загруженность, то личные обстоятельства. А потом приходит сотрудник Государственной инспекции труда (ГИТ), предписывает устранить нарушение в течение месяца и выставляет штраф. Однако плановая проверка может возыметь и более неприятный финал.

Вот пример: московская компания не предоставила ряду сотрудников ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней в установленный законом срок. Отпуска не использовались и в следующем году, т. е. работники не отдыхали два года подряд – в нарушение нескольких статей Трудового кодекса, а именно: ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122 и ч. 3, 4 ст. 124. За это Кодекс об административных правонарушениях наказывает руководителя штрафом до 5000 руб., а компанию – до 50 000 руб. на каждого работника. Виновнику было предписано срочно предоставить все неиспользованные отпуска. Но этим история не закончилась. Проверяющие пришли к выводу, что в нарушении просматривается ст. 127.2 Уголовного кодекса («Использование рабского труда»), т. е. что работодатель использовал людей как свою собственность и они не могли отказаться от выполнения работы, и что это нарушение руководители компании совершили в сговоре. Вывод ГИТ – направить материалы в Следственный комитет (СК). Если СК возбудит уголовное дело по итогам проверки, компанию ждут серьезные неприятности. Сотрудников будут вызывать на допрос, подозреваемыми могут признать руководителя компании и менеджера, якобы не предоставившего отпуска.

Преступление по ст. 127 УК наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. До недавнего времени за использование рабского труда наказывали только тех, кто при приеме на работу отбирал у людей паспорта. Судебной практики в отношении добропорядочных работодателей еще не было.

Но лучше не создавать поводов для неординарных выводов. Если сотрудники не уходят в отпуск или откладывают его, решить задачу можно несколькими способами.

Попросить работников написать заявление о переносе отпуска по их просьбе. Нанимателю необходимо будет составить график отпусков до 15 декабря текущего года, как и положено по закону, а затем снова собирать заявления о переносе.

Ликвидировать хвосты. Можно практически заставить работника уйти в неиспользованный отпуск. Другой вариант – предоставлять мини-каникулы по выходным. Фактически сотрудник продолжит работать и в то же время получит оплату отпуска. Наша практика показывает, что такой способ не вызывает вопросов, если сотрудник сам написал заявление на отпуск. Но надо помнить, что по закону из минимально возможного отпуска в 28 календарных дней отпуска 14 дней должны идти подряд, поэтому мини-каникулы удобны, когда у работника осталось лишь несколько отпускных дней.

Если у сотрудника накопилось 50 или 100 дней, потребуется радикальное решение: расторгнуть с человеком трудовой договор по соглашению сторон, выплатить компенсацию за неотгулянные дни, а на следующий день снова оформить его на работу. Эти законные меры лишат проверяющих повода назвать ответственных бизнесменов рабовладельцами.

Автор – управляющий партнер юридической фирмы BLS