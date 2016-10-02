ПФР отправил банкиров к клиентам

ПФР не будет напрямую предоставлять банкам доступ к данным граждан. Это может усложнить выдачу кредитов с 2017 г., считают банкиры

В пятницу Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что не намерен напрямую предоставлять банкам информацию о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) граждан, следует из заявления ПФР. Такие выписки содержат номера счетов (СНИЛС), которые нужны банкам, поскольку с 1 января 2017 г. закон обязывает их при запросе в бюро кредитных историй (БКИ) для оценки риска заемщика указывать его СНИЛС.

Тем не менее предправления ПФР Антон Дроздов в тот же день сказал, что переговоры с банками все же ведутся, чтобы они могли получать СНИЛС, но не выписку. «ЦБ предлагает, чтобы был какой-то орган, чтобы он взаимодействовал с кредитными организациями, агрегировал все эти запросы и направлял нам. Этот вопрос пока обсуждается», – рассказал он на форуме «Сочи-2016». Он также отметил, что фонд исходит из того, что эта информация является персональной по закону и принадлежит гражданину. «И если он кому-то разрешает ею воспользоваться, то это должно быть осуществлено под строгим контролем и ровно такое количество раз, какое гражданин разрешил воспользоваться», – заключил Дроздов (цитаты по «Прайму»). Представитель ЦБ прокомментировал лишь, что по мере необходимости дополнительная информация по указанным вопросам будет доводиться до участников рынка. Комментарии представителя ПФР на момент подготовки статьи получить не удалось.

Если банки будут получать данные о СНИЛС от ПФР, а не от клиента, то это значительно упростит им работу с заемщиками, говорит начальник управления потребительского кредитования департамента розничного бизнеса «ВТБ 24» Дмитрий Поляков. Рынок потребительского кредитования в России зрелый, продолжает он, и все клиенты знают состав пакета документов, необходимого для получения кредита наличными. Теперь же всех клиентов необходимо научить тому, что необходимо предоставлять еще и СНИЛС, указывает Поляков. Клиенты, привыкшие, что в «зарплатном» банке кроме паспорта от них не потребуется никаких дополнительных документов, будут вынуждены обращаться в банк дополнительно, если не узнали о новых требованиях заранее, ожидает он. В первую очередь это неудобно заемщикам.

Антон Дроздов руководитель ПФР Чтобы все это соблюсти, необходимо выстроить определенную систему взаимодействия между Пенсионным фондом и теми, кто по поручению гражданина отправляет нам запросы. Чтобы они были идентифицированы и однозначно восприняты системой.

Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, всегда стремились к минимизации количества документов, запрашиваемых для принятия решения о выдаче кредита, рассказывает представитель ХКФ-банка. «По нашему опыту почти никто из клиентов не носит с собой СНИЛС», – говорит он. По его мнению, новые требования вызовут негатив у клиентов, по крайней мере, на первых этапах.

Неудобство на первых этапах может коснуться предодобренных кредитов, предупреждает начальник управления розничных продуктов банка ВТБ Сергей Ситин. По уже сформированной базе СНИЛС есть только у части клиентов и для подготовки предложения нужно будет ожидать, пока клиент предоставит информацию в банк, говорит он, однако это временное неудобство.

Закон ставил под угрозу получение кредитов целыми категориями граждан, у которых нет СНИЛС, среди которых военнослужащие и сотрудники МВД. На днях ЦБ направил разъяснения в ответ на письмо банковской ассоциации «Россия»: при запросе кредитной истории этих граждан СНИЛС не нужен.

«Мы не видим большой проблемы: этот документ есть у каждого экономически активного гражданина, и он является даже более надежным идентификатором, чем паспорт, который можно поменять», – говорит замдиректора по развитию бизнеса Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин. СНИЛС упрощает процедуру идентификации клиента, поскольку реквизиты паспорта могут меняться, СНИЛС же фиксируется на все время и не меняется, соглашается Ситин.

Из письма ЦБ в ассоциацию «Россия» также следует, что сейчас действует пилотный проект, когда заемщик может запросить данные о состоянии индивидуального лицевого счета (включает СНИЛС) на портале госуслуг и отправить эти данные банку. Документ подписан электронной цифровой подписью ПФР и имеет юридическую силу. По данным ПФР, во II квартале 2016 г. эту информацию запросили 1,2 млн раз. «С точки зрения клиента, возможно, намного удобнее просто брать документ с собой», – заключает Шикин.