Собиратель кредитов

С октября Сбербанк сделал общероссийской программу выдачи потребительских кредитов на рефинансирование других кредитов, которая до этого действовала только в его Уральском и Среднерусском банках. Программа позволяет объединить до пяти кредитов, снизив процентную ставку. Сбербанк готов рефинансировать как кредиты, выданные другими банками (потребительские, автокредиты, взятые по кредитным картам, по дебетовым с разрешенным овердрафтом), так и свои же (потребительские и автокредиты).

Кредит на рефинансирование можно взять на срок от трех месяцев до пяти лет, максимальная сумма – 1 млн руб. (в Челябинской области – 1,5 млн руб.), ставка – от 14,9% годовых. Клиенты с положительной кредитной историей могут консолидировать ранее взятые кредиты плюс занять дополнительную сумму, уточняет директор департамента розничных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Госбанку приходится догонять своих более оперативных конкурентов, которые уже активно рефинансируют кредиты граждан.

«ВТБ 24» запустил программу рефинансирования кредитов еще в конце 2015 г. Всего за месяц выдача необеспеченных кредитов увеличилась приблизительно на 20% – банк поставил двухлетний рекорд по их количеству, а по итогам трех кварталов 2016 г. рефинансировал около 30 000 кредитов примерно на 15 млрд руб., говорит начальник управления потребительского кредитования «ВТБ 24» Дмитрий Поляков. «Все больше заемщиков заинтересованы в улучшении условий выплат по кредитам, оформленным в период высоких ставок 2015 г.», – подтверждает начальник управления розничных продуктов ВТБ Сергей Ситин.

Начал первым 1 млрд руб. в месяц – кредиты на такую сумму планировал рефинансировать «ВТБ 24» ежемесячно до конца 2016 г., говорил его президент Михаил Задорнов. В первом полугодии банк рефинансировал кредиты сторонних банков на 3,6 млрд руб.

Нарастить долю на этом рынке стремится и Бинбанк: руководитель его направления разработки кредитных продуктов Светлана Гордеева рассчитывает, что в 2017 г. кредиты на рефинансирование составят 15% от суммы всех выданных кредитов.

Риски в потребительском кредитовании снизились: задолженность в номинальном выражении уменьшилась, а доходы населения выросли, объясняет аналитик БКС Ольга Найденова. А потенциально рынок рефинансирования вдвое больше рынка выдачи новых кредитов наличными, замечает Поляков: действующий портфель розничных необеспеченных кредитов – около 4 трлн руб., а новых кредитов выдается всего на 2 трлн руб. в год.

Одновременно Сбербанк снизил ставки по вкладам базовой линейки и онлайн-вкладам: в рублях снижение составило 0,3–0,55 п. п., в долларах – 0,04–0,6 п. п., а в евро – 0,04–0,39 п. п. Ставки розничных депозитов в рублях снижены в среднем на 0,5 п. п. В предыдущий раз Сбербанк уменьшал доходность вкладов в июле. Причиной для нового пересмотра ставок послужили сентябрьское снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. и «общерыночный тренд на удешевление привлечения средств», объясняет его представитель.

«Ликвидности у банка достаточно, а спрос на кредиты слабый, прежде всего со стороны корпоративных клиентов, хотя розничное кредитование постепенно восстанавливается», – объясняет Найденова.