По плану чиновников к понедельнику на площади не должно остаться ларьков и павильонов

Смольный сносит павильоны холдинга «Адамант» на Сенной площади. Договор аренды 15 600 кв. м истек пять лет назад

Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: «Адамант» попал под снос

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) в пятницу начали на Сенной площади снос павильонов, принадлежащих холдингу «Адамант». В середине сентября чиновники установили, что на Сенной без разрешительной документации действует более 60 объектов торговли и общепита, сообщала пресс-служба администрации. На прошлой неделе власти начали сносить незаконно установленные объекты.

Основной арендатор Сенной площади – ООО «Океан», дочерняя компания холдинга «Адамант». В апреле 2008 г. администрация Петербурга и «Океан» на четыре года заключили договор аренды участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону, рекламную деятельность, бесплатную автостоянку, садово-парковое хозяйство. Договор истек в марте 2011 г., но арендатор продолжал пользоваться участками.

«Океан» каждый месяц перечислял 3 млн руб. за аренду, еще 1 млн руб. тратил на уборку и охрану, говорит технический директор холдинга «Адамант» Александр Субботин. После окончания договора арендатор платил за фактическое пользование, последний платеж прошел 1 сентября, подтверждает председатель КИО Александр Семчуков.

Подготовились Сотрудники «Евросети» в пятницу вывезли весь товар из павильона на Сенной. Снос был вопросом времени, говорит представитель «Евросети». По ее словам, компания заранее готовилась к смене локации, в Петербурге достаточно мест для аренды.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа по иску КИО принял решение выселить «Океан» с участков на Сенной. Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Окончательного решения суда еще нет, утверждает Субботин. Следующее заседание назначено на 6 октября, следует из базы данных Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Договор аренды закончился, этот факт зарегистрирован в Росреестре, для сноса павильонов не нужно дожидаться решения суда, говорит Семчуков. Открытое пространство Сенной площади город хочет использовать для культурных мероприятий, сообщили в комитете по благоустройству.

Подача заявления об отсрочке не приостанавливает исполнение решения, которое компания не обжаловала, говорит юрист практики земельного права, недвижимости и строительства «Пепеляев групп» в Петербурге Вадим Инсаров. Согласно положениям гражданского законодательства после прекращения договора аренды арендатор должен возвратить участки в том виде, в котором они были ему предоставлены, говорит Инсаров. Если «Океан» в суде потребует компенсации за снесенные городом конструкции, велика вероятность отказа в удовлетворении иска, считает он.

Снести один павильон стоит 350 000 руб., а построить – несколько миллионов рублей, оценивает Субботин. Часть сносимых павильонов расположена над вестибюлями метро и переходами. Работы не согласованы с технической инспекций и метрополитеном, а павильоны все еще находятся под напряжением, возмущается Субботин. По его словам, властям надо было пойти по цивилизованному пути – составить график сноса.

К понедельнику площадь должна быть полностью очищена, сказал в пятницу Семчуков. По его словам, снос согласован с профильными комитетами, метрополитеном, «Ленэнерго» и др. «Мы не должны показывать документы на снос», – говорит он.

Сетевая компания получила письмо ЦПЭИГИ и отключила все павильоны, запитанные от ее сетей, сказал представитель «Ленэнерго». Представители метрополитена не ответили на запрос «Ведомостей».