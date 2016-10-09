Реестр опоздавших вкладчиков

«Ведомости» выяснили, почему в реестр вкладчиков Росинтербанка (лицензия отозвана 19 сентября) не попали клиенты с требованиями на 5 млрд руб. Эти люди открыли или пополнили депозиты после 18 июля, сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а агентство сформировало реестр по состоянию на 19 июля. АСВ было вынуждено использовать реестр двухмесячной давности, поскольку банк уничтожил автоматизированную банковскую систему (АБС), следует из ответа агентства.

Этот реестр включает обязательства перед 84 400 вкладчиками на 52,1 млрд руб., рассказывает представитель АСВ, но реальный размер привлеченных банком средств может превысить 57 млрд руб. Изначально АСВ заявило, что выплаты могут составить 49,2 млрд руб.

Бывшая предправления Росинтербанка Марина Краснова в письме гендиректору АСВ Юрию Исаеву («Ведомости» с ним ознакомились, АСВ подтвердило его получение) утверждает, что 19 сентября передала «компакт-диски, содержащие реестры обязательств Росинтербанка перед вкладчиками, сформированные... по состоянию на 13 и 14 сентября». В этом реестре были требования 87 283 физлиц и индивидуальных предпринимателей на 57,3 млрд руб., пишет она. Банк полагает, что страховому возмещению подлежит 53,8 млрд руб., и просит АСВ пересмотреть принятое решение и использовать более позднюю версию реестра, говорится в письме. В реестр, что использует госкорпорация, не вошло около 1 млрд руб. процентов, начисленных за два месяца, пишет Краснова, не попали туда и поступления на счета, сделанные в этот период.

Марш несогласных 200 заявлений вкладчиков, несогласных с размером возмещения, зарегистрировано за первый день выплат 3 октября, говорит представитель АСВ. Всего, по его словам, за возмещением по состоянию на 4 октября обратилось 11 000 человек

Таким вкладчикам АСВ предлагает при обращении в банк-агент за выплатой страховки («ФК Открытие», «ВТБ 24» и Россельхозбанк) иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих реальный размер обязательств банка: АСВ будет разбираться (см. врез).

Агентство с предложением Красновой не согласно и использовать более поздний реестр не намерено. «Поскольку АБС, из которой мог быть сформирован реестр вкладчиков, уничтожена, первичной документации нет и, соответственно, нет оснований доверять этому документу, так как в нем могли появиться «нарисованные» или раздробленные вклады», – говорит представитель АСВ.

Как нельзя доверять первичной документации без сверки с АБС, так нельзя быть уверенным и в составленном без нее реестре, считает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Можно составить реестр по первичным документам, если они в банке остались, но в любом случае возникает вопрос – как понять, что эти документы сохранились в полном объеме, продолжает он. «Надо сверять первичные документы АБС с реестром вкладчиков, тогда можно будет делать более-менее релевантные выводы о размере привлеченных средств. А в этом случае ждать, когда вкладчик придет с первичными документами сам», – заключает Парфенов.

Получить комментарии Красновой и представителя Росинтербанка не удалось. Представитель ЦБ заявил лишь, что реестры находятся в компетенции АСВ.