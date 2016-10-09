Вкладчики не испугались низких ставок

Ставки по валютным депозитам в десятые и сотые доли процента не оттолкнули россиян: в сентябре Сбербанк и еще ряд крупных банков нарастили валютные вклады

В сентябре клиенты Сбербанка увеличили валютные сбережения, следует из его отчетности по РСБУ. В номинальном выражении средства физлиц почти не изменились – 11 трлн руб., в реальном – выросли на 0,58% (рубль укрепился почти на 3%). За месяц вкладчики принесли 21 млрд руб. и $648 млн валюты, уточнил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Валютные вклады растут, несмотря на минимальные проценты по ним. Сбербанк снижал ставки в июле, а затем 30 сентября (на 0,04–0,6 п. п. в долларах и на 0,04–0,39 п. п. в евро), сейчас по депозитам на 6–12 месяцев на сумму 3000–10 000 долларов/евро он платит 0,2/0,01% годовых соответственно.

Откладывая средства в валюте, клиенты больше ориентируются на валютную переоценку, чем на процентную ставку, им важна не ставка, а надежность банка, объясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: «Переток валюты происходит не только в Сбербанк, но и в другие банки, воспринимаемые рынком как надежные. По сумме валютные вклады, как правило, превышают $20 000 – именно они обеспечивают постоянный приток». Это длительный тренд, а не «тенденция отдельно взятого сентября», подчеркивает он, и с рублевыми вкладами ситуация похожая.

Сбербанк даже при снижающихся ставках продолжает извлекать выгоду из своего статуса наиболее «безопасного», соглашается аналитик БКС Ольга Найденова. О росте валютных вкладов сообщили еще два из топ-20 розничных банков. В ВТБ в сентябре увеличились валютные депозиты в категории private banking, говорит руководитель этого направления Дмитрий Брейтенбихер. «Это давняя и ярко выраженная тенденция перераспределения от мелких и средних банков в пользу крупных, в первую очередь государственных», – рассуждает он, но делать выводы из итогов одного месяца не торопится. Крупные клиенты ВТБ, по словам Брейтенбихера, интересуются инвестиционными продуктами, например евробондами, что говорит о снижении их аппетита к депозитам. Количество новых валютных вкладов в сентябре выросло по сравнению с летом в банке «Открытие», сообщил директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов Вадим Погосьян, но рос интерес и к рублевым вкладам: «Сложно сказать, что стало причиной повышенного спроса на валютные активы – динамика курса рубля или общее увеличение активности вкладчиков в сентябре».

Альфа-банк, Бинбанк, Московский кредитный банк и «ОТП банк» не зафиксировали роста валютных депозитов в сентябре, сообщили их представители. В Промсвязьбанке и «Абсолют банке» наблюдался «плановый» приток на валютные вклады, в Газпромбанке структура вкладов не изменилась, «ВТБ 24» существенного притока валюты на депозиты физлиц не наблюдает. Представитель ЦБ предложил дождаться статистики по банковскому сектору.

В росте валютных депозитов нет ничего удивительного, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Валютные депозиты никто не держит из-за ставок – их держат, ожидая ослабления рубля». Кроме того, до конца года физлица должны решить, оставляют ли они за рубежом валютные счета, напоминает она, возможно, кто-то предпочитает возвращать средства и это фиксируется как приток валютных депозитов. Также рост валютных вкладов может быть связан с окончанием сезона отпусков: люди могли разместить нерастраченные средства на депозитах.

Приток средств на валютные вклады может быть связан с девальвационными ожиданиями, считает экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. «Рубль несколько месяцев назад при курсе около 63 руб./$ называли переукрепленным», – напоминает он, а текущие цены на нефть и состояние счета текущих операций не гарантируют рублю стабильности.

Рост валютных депозитов могли обеспечить крупные клиенты, полагает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков: после летней выплаты дивидендов их получатели (в большинстве – состоятельные граждане) могли диверсифицировать свои вложения и пополнить депозиты и в рублях, и в валюте.