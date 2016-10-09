«Атак» станет «Ашаном»

Французский ритейлер Auc­h­an начал ребрендинг российской сети супермаркетов и «магазинов у дома», сообщил президент «Ашан ритейл Россия» Жан-Пьер Жермен. В течение полутора лет компания переименует 180 супермаркетов «Атак» в «Ашан». В этих магазинах компания сменит ассортимент, сделав упор на категорию «фреш»: овощи, фрукты, свежая выпечка, отметил Жермен. Также в каждом из них будет собственная пекарня. Кроме того, четыре московских магазина формата «у дома» «В шаге от вас» будут переименованы в «Мой Ашан», добавил Жермен.

Первый обновленный супермаркет «Ашан» заработал 7 октября на ул. Кастанаевской. Полный ребрендинг супермаркетов рассчитан на полтора года и обойдется ритейлеру в 1 млрд руб., уточнил Жермен.

Параллельно Auchan планирует открывать новые магазины в обновленном формате: супермаркеты площадью 800–4000 кв. м под вывеской «Ашан», «магазины у дома» на 200–500 кв. м – «Мой Ашан». До конца 2016 г. французский ритейлер намерен открыть 20 новых супермаркетов и «магазинов у дома», столько же – в 2017 г.; с 2018 г. компания будет открывать 35–40 супермаркетов «Ашан» в год.

С 29 августа в тестовом режиме работает «Мой Ашан» на Рогожском Валу. После завершения пилотного проекта ритейлер будет открывать по 8–10 магазинов «Мой Ашан» в год, рассказал Жермен. Также, по его словам, Auchan будет развивать другую сеть формата «у дома» – магазины «Каждый день» (сейчас их четыре в Москве), где продаются в основном товары под собственными торговыми марками «Ашана»; темп такой же – 8–10 магазинов в год.

Самые медленные 4,8% в рублях на столько выросли продажи в канале «супермаркет» в первом полугодии 2016 г. по сравнению с этим же периодом 2015 г., в канале «гипермаркет» рост составил 12,1%, «магазин у дома» – 11,8%, согласно данным «Infoline-аналитики»

В 2015 г. французский ритейлер на уровне всей группы объединил в Auchan Retail следующие подразделения: супермаркеты и «магазины у дома», гипермаркеты, а также интернет-торговлю. Бренд «Ашан» силен, поэтому компания решила объединить каналы продаж под этим брендом и сконцентрироваться на его ценности, объяснил Жермен.

Сети супермаркетов вынуждены трансформировать бизнес, повышая ценовую конкурентоспособность, улучшая предложение свежих продуктов, расширяя ассортимент собственной кулинарии и развивая онлайн-продажи и доставку, указывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров (см. врез).

В пример он приводит супермаркеты «Перекресток» (входит в X5 Retail Group вместе с «Пятерочкой» и «Каруселью»): в 2014 г. началась трансформация этой сети с упором на свежую продукцию и более конкурентные цены. Программа еще не завершена, но уже можно сказать, что она оказалась успешной, отмечает Бурмистров. В среднем, по его данным, в каждый супермаркет инвестировано более 50 млн руб., а рост сопоставимых продаж в обновленных супермаркетах составил до 20% через полгода после завершения реконструкции. Получить комментарий в X5 не удалось.

В случае успешной смены концепции можно добиться увеличения потока покупателей и среднего чека, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева, к тому же не все потребители ассоциировали «Атак» с «Ашаном», а доверие к последнему выше.

Бренд «Ашан» ассоциируется с большим гипермаркетом низких цен, где свежесть не ключевая компетенция, а доля собственной кулинарии одна из самых низких среди федеральных сетей гипермаркетов (2,5% против 4,5–5% у «Ленты» и «О’кей»), замечает Бурмистров, поэтому трансформация «Атака» в супермаркеты «Ашан» рискованна.