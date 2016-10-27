Прохоров получит $700 млн за UC Rusal

«Мы хотим увеличить свой пакет [в UC Rusal]. Это разумно, это естественно. Мы в этой компании с самого начала. Мы верим в эту компанию. Мы видим ее большой потенциал», – заявил вчера, 26 октября, Вексельберг телеканалу «Россия 24». Он добавил, что вскоре сделка будет закрыта.

«Ведомости» выяснили детали. Примерно за 12% из имеющихся 17% акций UC Rusal «Онэксим» получит около $700 млн, сообщили три источника, близких к разным сторонам готовящейся сделки. Таким образом, доля Sual Partners вырастет с 15,8 до 27,8%.

Сделка может быть закрыта к концу ноября, говорит источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal. Средства на выкуп пакета предоставят ВТБ и Сбербанк, но размер займа еще не определен, добавляет он. Ранее собеседники «Ведомостей» рассказывали, что Сбербанк уже одобрил Sual Partners финансирование на $350 млн. Но не факт, что в итоге Сбербанк будет участвовать в сделке, говорит источник, близкий к Сбербанку. До недавнего времени пакет «Онэксима» был заложен по сделке репо в ВТБ, но в среду банк сообщил, что размер пакета сократится с 17,02 до 13,16%.

Представители Sual Partners, «Онэксима», Сбербанка и ВТБ от комментариев отказались. Представитель En+ Олега Дерипаски (контролирует 48,13% UC Rusal) на вопросы не ответил.

Цена в $700 млн за 12% предполагает премию к текущей рыночной цене в 17,3%. Если алюминий, который сейчас торгуется вблизи $1600 за 1 т (примерно на 6% ниже годовых максимумов), начнет дорожать, то UC Rusal может стоить больше и тогда нельзя сказать, что это очень хорошая премия, говорит менеджер инвестфонда, вкладывающегося в том числе в бумаги металлургических компаний.

Но пока особых предпосылок для роста цен на металл нет – в Китае его по-прежнему избыток, отмечает собеседник.

При этом «Онэксим» успеет получить от UC Rusal $42,55 млн дивидендов – вторых почти за шесть лет. 25 октября кредиторы разрешили UC Rusal выплатить $250 млн промежуточных дивидендов. Реестр закрылся 3 октября. Выплаты будут завершены 31 октября. Столько же – $42,55 млн – «Онэксим» получил от UC Rusal и в 2015 г.

«Онэксим» стал акционером UC Rusal в 2008 г. Тогда Михаил Прохоров и Владимир Потанин делили бизнес, в том числе «Норникель». «Онэксим» за блокпакет «Норникеля» получил $4,5 млрд и 14% акций UC Rusal. Остальную часть платежа – $2,7 млрд – из-за кризиса пришлось реструктурировать. Тогда «Онэксим» получил еще 6% UC Rusal, в его пользу также были выпущены облигации на $880 млн, $275 млн группа получила наличными.

«Онэксим» начал искать покупателя на долю в UC Rusal после того, как в начале июня в головном офисе компании ФСБ провела обыски. Позже ФСБ сообщила, что это связано с банком «Таврический», который санирует подконтрольную «Онэксиму» МФК. Но источники в окружении владельца «Онэксима» Прохорова и федеральные чиновники рассказывали, что обыски – акция устрашения: в Кремле были недовольны редакционной политикой принадлежащего «Онэксиму» медиахолдинга РБК. После этого источники «Ведомостей» сообщали, что Прохоров собирается продать российские активы. Делать на основании факта переговоров вывод о «распродаже всех активов в России» некорректно. Никаких «решений на эту тему нами не принималось» – так отреагировал на эту информацию гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов. Тем не менее в июле «Онэксим» продал 20% акций «Уралкалия» белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Сумма сделки не раскрывалась.

Sual Partners покупает 12% UC Rusal, чтобы сохранить акционерное соглашение. По нему доля «Онэксима» не должна снижаться меньше 5%. Кроме того, такой пакет позволяет ему номинировать в совет директоров «Норникеля» одного кандидата, которого UC Rusal обязана будет провести. До лета 2010 г. таким кандидатом был Разумов. После представители «Онэксима» в совет не избирались. Кроме того, покупка всей доли привела бы Sual Partners к необходимости выставить оферту остальным акционерам UC Rusal. В случае покупки 12% этого не потребуется.