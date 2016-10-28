«Я любимый» поработает на «Перекрестке»

«Перекресток» придумал, как увеличить число магазинов, не скупая конкурентов. В Москве сеть начала тестировать кобрендинг с супермаркетами «Я любимый»

Сеть супермаркетов «Перекресток», принадлежащая X5 Retail Group, начала тестировать франчайзинг с использованием двойного бренда – своего и компании-франчайзи. Такой проект «Перекресток» начал с московской сетью супермаркетов «Я любимый», сообщили «Ведомостям» представители обеих сетей.

Сеть «Я любимый» работает в Москве и области, основана в 2010 г., сейчас в ней, по данным ее сайта, около 30 супермаркетов.

Первый совместный магазин под вывеской «Я любимый перекресток» был открыт на прошлой неделе по адресу: пр-т Мира, 122, говорит представитель X5, всего в проекте кобрендинга будут участвовать 4–6 магазинов в Москве. «Дальнейшие решения будем принимать после тестирования этой модели. В случае успешной реализации станем думать о расширении этого проекта и аналогичных проектов с другими торговыми сетями», – сообщил представитель X5. По его словам, для других сетей, входящих в Х5 Retail Group, – «магазинов у дома» «Пятерочка» и гипермаркетов «Карусель» – компания не планирует подобных кобрендинговых проектов.

Кобрендинг, считает представитель X5, в отличие от обычного франчайзинга, когда партнер открывает магазины под вывеской «Перекресток», позволит сохранить лояльных покупателей обеих сетей. «Цель – дать покупателям дополнительные преимущества за счет объединения возможностей и предложений обеих сетей, в первую очередь расширенной линейки свежих и скоропортящихся товаров», – объяснил представитель X5.

Х5 начнет торговать онлайн Х5 Retail Group в начале 2017 г. хочет запустить онлайн-продажи на базе «Перекрестка», рассказал на встрече с инвесторами и аналитиками гендиректор сети «Перекресток» Владимир Сорокин: после внутреннего тестирования компания начнет онлайн-продажи в Москве. «У нас большие ожидания по этому поводу», – заявил Сорокин.

По словам Ильи Евдокимова (комментарии он передал через представителя), одного из основателей сети супермаркетов «Я любимый», его сеть работает с покупателями с доходами выше среднего. А у «Перекрестка» есть преимущества в автоматизации бизнес-процессов и высокой лояльности клиентов, рассуждает он.

IT-инфраструктуру, логистику и дополнительное обучение персонала берет на себя X5, операционное управление – на сети «Я любимый», рассказал представитель X5, никто никому не платит роялти, но Х5 получает от партнера паушальный взнос и часть прибыли – в согласованной пропорции.

Пример использования двух брендов в одной розничной точке – сотрудничество ритейлеров и автозаправок, говорит принципал Bain & Co Ростислав Хоменко, случаев, чтобы конкуренты объединяли бренды, он не вспомнил. Франшизы крупных ритейлеров могут стать более востребованы у небольших ритейлеров в ближайшие годы, считает Хоменко. Российская розница будет развиваться медленнее, чем ожидалось, но это не остановит консолидацию рынка федеральными сетями, уверен он. В рознице главное – лидерство на местном уровне, продолжает Хоменко: «Сеть зарабатывает больше, когда у нее выше концентрация в регионе, области, городе, а не когда ее бизнес размазан тонким слоем по всей стране». Чем выше концентрация, тем больше стимулов у более мелких игроков сотрудничать с ней в том числе по франшизе, рассуждает Хоменко.

В зависимости от того, как именно с юридической точки зрения будет оформлено использование двойного бренда, это может быть способом для ритейлера при достижении порога доминирования на рынке (25%) продолжать развитие, заключает эксперт.