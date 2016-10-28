«Транснефть» не уходит одна

Минэкономразвития предлагает совместить приватизацию госдоли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) с продажей доли «Транснефти». Государству принадлежит 20% крупнейшего российского портового холдинга (в него входит и Приморский торговый порт), госкомпания контролирует еще 35,5%. Об этом говорится в письме Минэкономразвития в Минтранс от 17 октября. Это было ответом на поручение первого вице-премьера Игоря Шувалова проработать условия и сроки приватизации госпакета НМТП. Совещание на эту тему Шувалов провел 11 октября. На нем среди прочих присутствовали замминистра транспорта Сергей Аристов, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, президент «Транснефти» Николай Токарев, владелец и председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-президент РЖД Андрей Старков. «Ведомости» ознакомились с протоколом к совещанию и письмом Минэкономразвития.

Представитель Шувалова подтвердил факт совещания. У государства есть настрой продать свой пакет одновременно с долей «Транснефти», говорит федеральный чиновник. По его словам, это был бы идеальный вариант. Один из участников совещания говорит, что обсуждалось три варианта: совместная продажа пакетов или по очереди – сначала «Транснефти», а потом госдоли или наоборот. Способ приватизации, параметры сделки и ее сроки предложит инвестконсультант, говорит представитель Минэкономразвития. Министерство как раз собирает заявки от банков.

НМТП стоит в плане приватизации на 2017 г. Директор по развитию Portnews Надежда Малышева уверена, что объединение пакета до контрольного повысит интерес инвесторов.

И продать его можно дороже, чем обе доли по отдельности, добавляет старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. По текущим котировкам на Московской бирже 55,5% НМТП стоят 62 млрд руб. Премия за контроль может составить 20–30%, добавил Юминов.

Проблема в том, что «Транснефть» напрямую контролирует лишь 10,5% акций порта. А еще 25% – через равноправное СП с группой «Сумма», Novoport Holding Ltd., которому принадлежит 50,1% НМТП. Кроме того, еще 5,3% порта принадлежит структурам РЖД.

Теоретически разделить акции НМТП между «Транснефтью» и «Суммой» несложно, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марк Каретин. Например, можно ликвидировать все совместные компании, через которые партнеры контролируют порт. Это займет около трех месяцев, полагает Каретин. Другой вопрос, что такая сделка, вероятно, не может быть осуществлена без одобрения «Суммы», добавляет Юминов.

Представитель «Суммы» отказался комментировать предложение Минэкономразвития. Знакомый с менеджерами группы человек говорит, что «Сумма» против такого варианта. Сроки затянутся, объясняет он: «Государственный пакет будет продаваться очень долго, а пакет «Транснефти» можно реализовать гораздо быстрее».

«Транснефть» давно хочет разорвать партнерство с «Суммой». В 2013 г. Токарев предлагал разделить активы НМТП: нефтеналивные оставить за «Транснефтью», все остальное – передать «Сумме». А в сентябре 2016 г. Токарев уведомил президента России Владимира Путина о желании «Транснефти» продать долю в НМТП («Ведомости» знакомы с содержанием письма). Блокпакет монополия предлагала купить РФПИ, а 10,5% – текущему акционеру, не указав его имени. Путин поручил разобраться с предложением «Транснефти» Шувалову, а тот – Минэкономразвития, Минтрансу и Минэнерго.

Даже если сценарий Минэкономразвития будет реализован, «Сумма» останется в числе основных претендентов на актив, считает Юминов. Она могла бы привлечь партнера – например, одного из крупнейших в мире портовых операторов, дубайскую DP World, добавляет он. Компания интересуется портом, уверяет федеральный чиновник, но в альянсе с РФПИ.

Представители РФПИ и DP World отказались от комментариев. «Транснефти» известно о предложении Минэкономразвития, говорит представитель компании. «Это предложение министерства, мы никакого отношения [к нему] не имеем, – отмечает он. – У нас одно желание – продать свой пакет в НМТП».